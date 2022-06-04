Banker Bilo gerçek oldu

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, görevlilerince, geçen perşembe günü TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde bir TIR şüphe üzerine durduruldu. Ekiplerin durdurduğu TIR’ın şoförü kaçmaya başladı.

Kovalamaca ile yakalanan TIR şoförünün Bulgaristan vatandaşı P.Z.S. (61) olduğu belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken TIR dorsesinden 70’i Suriyeli, 10’u Iraklı ve 1’i Filistinli düzensiz göçmen çıkarıldı. Bazı düzensiz göçmenlerin alınan ifadelerinde, “Edirne’de bizi Avrupa’ya götürmesi için TIR şoförü ile anlaştık. Bizi Avrupa’ya götürüyordu” dedikleri belirtildi. Düzensiz göçmenlerin yakalandıkları yerin İstanbul olduğunu öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıkları belirtildi. Bulgar TIR şoförüne 208 bin 494 TL ceza kesilirken, göçmen kaçakçılığı suçundan da adli işlem yapıldı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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İSTANBUL’A GÖTÜRÜP DOLANDIRMIŞTI

1980 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen’in oynadığı ‘Banker Bilo’ filminde, Köylü Bilo (İlyas Salman) ve arkadaşlarını Almanya’ya götürme sözüyle kamyona bindiren Maho, (Şener Şen) onları dolandırıp İstanbul’a götürür. İstanbul’da birbirini kaybeden Bilo ve Maho, tekrar karşılaştıklarında kaderin onları farklı yönlere götürdüğünü görürler.