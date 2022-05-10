Bankadan takip ettiler sinyal kesiciyle otomobildeki paraların yarısını çaldılar

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Sarıyer, Katar Caddesi'ndeki AVM otoparkında 6 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ömer Birgealp, Florya'daki bankadan 100 bin lira çekti. Ardından aracıyla Sarıyer'deki AVM otoparkına geldi. Parayı aracın ön koltuğuna beyaz bir poşet içinde bıraktı. O sırada yanına yaklaşan bir şüpheli AVM girişini sorarak onu oyalamaya başladı. Durumdan şüphelenmeyerek yol tarifi yapan mağdur, bu sırada lüks aracın kapısını kilitlediğini düşünüp AVM'ye girdi. Ancak geri döndüğünde otomobilinin kapılarının açık olduğunu ve poşetteki paranın bir bölümünün olmadığını gördü. Mağdur Ömer Birgealp durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri şüphelilerin Ömer Birgealp'in lüks cipini bankadan para çekmesinin ardından takip ettiklerini belirledi. Şüphelilerin park edilen otomobilin uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemini sinyal kesici cihaz kullanarak etkisiz hale getirdikleri ve kilitlenmesini engelledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin mağdurun uzaklaşmasının ardından kapısını açtıkları otomobilde bulunan 100 bin liranın yarısını alarak kaçtıkları tespit edildi.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Zaza K.(45) ve Gıorgı P'yi (40) gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandığı araç ve evlerinde yapılan aramada 18 bin lira para ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Zaza Z. ve Gıorgı P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.