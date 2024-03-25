Bankada geleceği yok oldu

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Orhun Ensari’nin iddiasına göre, 6 Şubat depreminde Hatay’da sevdiklerini, aile evini ve şirketinin değerli verilerini kaybetmenin yanı sıra bankanın ihmalleri nedeniyle ciddi bir borç yükü altına girdi.

İDDİALARA YANIT VERMEDİ

Start-up’ının kodları, ailesinin 11 adet Bitcoin’i bankanın kiralık kasasında kaldı. İddiaya göre, bankanın depremin ardından Hatay’da meydana gelen su baskınları sonrasında yetersiz müdahalede bulunması ve kasayı korumaması üzerine Ensari, kendi çabasıyla adım attı. 12 Şubat’ta bankadaki dijital verilerini korumak için bankanın içerisine tahliye pompası kurdu. Ancak, bankanın süre talebi sonrası beklemek zorunda kaldı. Geçen süre içerisinde ise dijital veriler yok oldu. 1 Mart’ta suç duyurusunda bulunan Ensari’nin avukatları 13 Mart’ta banka ile toplantı gerçekleştirdi. 27 Mart’ta ise uzlaşma kararı açıklanacak. Banka ise iddialara yanıt vermedi.

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‘KURTARMA HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALDILAR’

Yaşananları anlatan Orhun Ensari, “Hem ailecek kripto para birikimimizi kaybettik, hem de start-up açısından dijital veri setimizi kaybettiğimizden bırakın sıfır noktasına gelmeyi, yatırımcıya karşı da altından kalkamayacağımız bir borç yüküyle karşı karşıya kaldım. Tabii 6 Şubat depreminde ne yazık ki ailecek sahip olduğumuz evimizi kaybettik. Bazı aile üyelerimi, arkadaşlarımı, yakınlarımı kaybettim. Şirketimin diski ve kripto para soğuk cüzdanımız avukatımızın evindeydi. Bir diğer yedek disk ve kripto para kurtarma kodları annemin bankadaki kiralık kasasında yer almaktaydı. Ne yazık ki avukatım depremde rahmetli oldu ve o enkazdaki dijital varlıklarımızı kurtarmayı başaramadık. Banka da nemli, rutubetli bir ortamda diskleri oksidasyona uğrattı. En büyük veri kurtarma şirketleri de bunları raporladı. Kurtarma hakkımızı elimizden aldılar” dedi.