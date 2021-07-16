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Haber Giriş: 16.07.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Banka kredisiyle kurban kesilir mi? İşte Diyanet'in açıklaması

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Banka kredisiyle kurban kesilir mi? İşte Diyanet'in açıklaması

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak edilen konular da araştırılıyor. Kurban kesimi ile ilgili yanıt aranan sorulardan biri de 'Banka kredisiyle kurban kesilir mi?' oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklama...

Banka kredisiyle kurban kesilir mi? sorusu, kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar tarafından araştırılan konulardan arasında yer alıyor. İşte Diyanet'in bu soruya verdiği cevap...

Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

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