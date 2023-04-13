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'Bank' ismini izinsiz kullanan 'Tosuncuk' ve ağabeyine 2 yıl 6 ay hapis cezası

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#Çiftlik Bank#Tosuncuk#Mehmet Aydın
Bank ismini izinsiz kullanan Tosuncuk ve ağabeyine 2 yıl 6 ay hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 12:40

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Çiftlik Bank uygulamasında, gerekli izinleri almadan 'bank' ismini kullandıkları iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmadı. Bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı her iki sanık hakkında da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulandı. Uygulanan adli para cezası da 15 ay taksite bölündü.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan 'Bank' ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

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#Çiftlik Bank#Tosuncuk#Mehmet Aydın

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