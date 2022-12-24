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Bandırma’dan Portekiz’e sıfır atık yolculuğu

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#Bandırma Anadolu Lisesi#Avrupa Birliği#Sıfır Atık
Bandırma’dan Portekiz’e sıfır atık yolculuğu
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

Bandırma Anadolu Lisesi’nin altı öğrencisi,  Avrupa Birliği’nin desteklediği ‘Sıfır Atık Farkındalığı Oluşturma’ konulu Erasmus projesi kapsamında haziranda Portekiz’in Braga kentine giderek eğitim programına katıldı.

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Bandırmalı öğrenciler Portekiz’deki okullarda, laboratuvarlarda ve geri dönüşüm alanlarında gördükleri yenilikleri kendi okullarında ve ilçelerinde de uygulamaya koydu.

Bandırma’dan Portekiz’e sıfır atık yolculuğu

Bandırma Anadolu Lisesi öğrencileri geçtiğimiz yıl hazırladıkları Sıfır Atık Farkındalığı Oluşturma konulu projeleriyle, öğretmenleri İlker Ahlatlı rehberliğinde Türkiye Ulusal Ajansı’na başvurdu. Öğrenciler, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+ projesi kapsamında Portekiz’in Braga kentine davet edildi. Bandırmalı 6 öğrenci ve 2 öğretmenleri 5 gün boyunca Braga’da incelemeler yaptı. Kentte atıkların nasıl değerlendirildiğini, öğrencilere bu konuda nasıl eğitimler verildiğini gözlemleme şansları oldu. Öğrenciler Bandırma’ya döndükten sonra Sıfır Atık Polisi isimli bir proje geliştirdiler. Her bir öğrenci gönüllü olarak Sıfır Atık Polisi oldu.

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Bandırma’dan Portekiz’e sıfır atık yolculuğu

Çevrelerindeki herkesi Sıfır Atık konusunda uyarmaya ve bilinçlendirmeye başladı. Öğrenciler, halkın katılabildiği Ekoloji Yazarları isimli online bir topluluk kurdu. Dijital platformda ekoloji ile ilgili onlarca yazı paylaşıldı.

 

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#Bandırma Anadolu Lisesi#Avrupa Birliği#Sıfır Atık

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