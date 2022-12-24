Bandırma’dan Portekiz’e sıfır atık yolculuğu

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Bandırmalı öğrenciler Portekiz’deki okullarda, laboratuvarlarda ve geri dönüşüm alanlarında gördükleri yenilikleri kendi okullarında ve ilçelerinde de uygulamaya koydu.

Bandırma Anadolu Lisesi öğrencileri geçtiğimiz yıl hazırladıkları Sıfır Atık Farkındalığı Oluşturma konulu projeleriyle, öğretmenleri İlker Ahlatlı rehberliğinde Türkiye Ulusal Ajansı’na başvurdu. Öğrenciler, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+ projesi kapsamında Portekiz’in Braga kentine davet edildi. Bandırmalı 6 öğrenci ve 2 öğretmenleri 5 gün boyunca Braga’da incelemeler yaptı. Kentte atıkların nasıl değerlendirildiğini, öğrencilere bu konuda nasıl eğitimler verildiğini gözlemleme şansları oldu. Öğrenciler Bandırma’ya döndükten sonra Sıfır Atık Polisi isimli bir proje geliştirdiler. Her bir öğrenci gönüllü olarak Sıfır Atık Polisi oldu.

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Çevrelerindeki herkesi Sıfır Atık konusunda uyarmaya ve bilinçlendirmeye başladı. Öğrenciler, halkın katılabildiği Ekoloji Yazarları isimli online bir topluluk kurdu. Dijital platformda ekoloji ile ilgili onlarca yazı paylaşıldı.