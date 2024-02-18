Bana kadın avukat bulun

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ADNAN Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Fatih Kılıç’ın 31 Ağustos 2022’de verdiği ifadesi de yer aldı. Adnan Oktar’ın cezaevinden avukatlar aracılığıyla tüm örgütü yönettiğini anlatan Fatih Kılıç ifadesinde şunları söyledi:

AVUKATLARDAN VARDİYALI ZİYARET

“Adnan Oktar’ı ziyaretine giden avukatlar mesaj ve talimatları, not olarak alırlar. Bu notları Eda Babuna, Meltem Daban ve ismini bilmediğim Feraye kod adlı kişilere iletirler. Bu kişiler kendilerine gelen notları ilk zamanlar çeşitli WhatsApp gruplarından ve örgütün kullandığı haberleşme sistemlerinden yazılı olarak iletmişler ise de özellikle bu yılın başlarından itibaren yazılı şekilde iletmeyi bırakıp sözlü olarak aktarmaya başlamışlardır. Bunun sebebi ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni bir gizli soruşturma dosyası olduğunun ve bu dosya üzerinden yeni araştırmalar yapıldığının öğrenilmesinden kaynaklıdır.

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Avukatlar ilk günden bu yana aralıksız bir şekilde hafta sonu veya bayram tatili olmaksızın vardiyalı bir şekilde Adnan Oktar’ın ziyaretine giderler. Bu görüşmelerde avukatlar hiçbir zaman tek olmaz. Mutlaka en az 2 kişi şeklinde ve uzun süren aralıklarla öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere görüşmeler yaparlar. O günün şartlarında acil olarak iletilmesi gereken durum olursa birisi çıkar, onu Eda Babuna, Meltem Daban ve Feraye kod isimli kişiye iletir ve tekrar geri döner.

‘LÜKS YAŞANTISINA DEVAM EDİYOR’

Adnan Oktar’ın ilk günlerde ‘Kadın avukat bulalım, bana görüşmeye gelsin. Ayrıca hukuk bürosuna avukat alınacağı zaman kadın avukat alalım, hem daha çalışkan oluyorlar. Görüşmeye bana Edirne’ye cezaevine gelsinler. Ben seçerim’ şeklinde talimatlar verdiğini biliyorum. Adnan Oktar hiçbir geliri olmamasına rağmen cezaevinde de lüks yaşantısına devam etmektedir. İstediği marka, model ve renkte kıyafetler, ayakkabılar giyiyor. Kişisel taleplerinin tamamı örgüt tarafından karşılanmaktadır.”