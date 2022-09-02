BAM Başkanı: Evlerine dosya dosya iş götüren arkadaşlarıma selam olsun

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İstanbul’daki adli yıl açılış töreni Kartal’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde yapıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile hâkim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı.

ADALETİN SİHİRLİ ELLERİ

Törende konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, meslektaşlarına şöyle seslendi: “Adalet söylemesi kolay ancak yerine getirmesi zor bir kavramdır. Adalet sizlerin ellerinde şekillenmekte ve ete kemiğe bürünmektedir. Tıpkı acının tarifi ve gözyaşının rengi olmadığı gibi adaleti yerine getirecek, acıyı dindirecek ve gözyaşlarına son verecek sihirli eller sizin ellerinizdir. Bunu inşa edecek vicdan sizin vicdanlarınızdır. Akşamları mesai bitiminde koca koca valizlerle evlerine dosya taşıyan arkadaşlarıma buradan selam olsun.”

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ŞEHİT SAVCININ BABASI TÖRENDE



TÖRENİN özel davetlisi ise DHKP-C terör örgütünce İstanbul Adalet Sarayı’ndaki odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz’dı. Hakkı Kiraz, Vali Yerlikaya (solda) ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu’nun arasında protokol sırasındaydı.