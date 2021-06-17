Balyoz’da 7 beraat için bozma

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıkların eylemlerini “darbeye hazırlık hareketi kapsamında” gördü ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 316. maddesindeki 3-12 yıl hapis öngören “suç için anlaşma” kapsamına girdiğine karar verdi. Mahkeme, bozma kararına uyarsa sanıklar bu suçtan mahkûm edilecekler. Mahkeme beraatte direnirse, dava Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşınacak. Yedi sanık yönünden temyiz incelemesi 14 Haziran’da yapılırken 37 sayfalık gerekçeli karar da tamamlandı. Kararda özetle şöyle denildi:

“Sanıkların, anılan sözde senaryonun içerik ve yöntemlerinden ayrılarak, demokratik seçimlerle iş başına gelmiş meşru hükümetin görevine cebren son vermek için 5-7 Mart 2003 tarihlerinde düzenli olarak toplanmak suretiyle, askeri bir disiplinle, son derece ayrıntılı ve kapsamlı bir plan üzerinde anlaştıkları..”

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