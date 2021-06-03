Balyoz kumpas davasında hapis istemi

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde mütalaasını açıklayan savcı, Mehmet Baransu’nun ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme ve açıklama’ suçlarından 67 yıla kadar, Yasemin Çongar, Ahmet Altan ve Yıldıray Oğur’a ise ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçundan 22.5 yıla kadar hapis talep etti. Savcı, firari Tuncay Opçin’in ise dosyasının ayrılmasını istedi. Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme son savunmalar için duruşmayı erteledi.

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