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Baltayla köpeğe yaptığı işkence sosyal medyada gündem olmuştu... O cani gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beykoz#Köpek
Baltayla köpeğe yaptığı işkence sosyal medyada gündem olmuştu... O cani gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 21:30

İstanbul Beykoz'da kendisine ait köpeğe balta ile işkence eden caninin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, köpeğe işkence eden adamı gözaltına aldı.

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Olay, öğle saatlerinde Tokatköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elinde balta olan bir kişi, evinin önünde bulunan ve kendisine ait olduğu öğrenilen köpeğe işkence etmeye başladı. Köpeğin acı içinde bağırması üzerine cama çıkan bir vatandaş, komşusunun köpeğe işkence ettiği görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.

GÖZALTINDA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, köpeğe işkence eden caniyi gözaltına aldı.

KORUMA ALTINDA ALINDI

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, saldırıya uğrayan köpek ise belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. 

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#İstanbul#Beykoz#Köpek

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