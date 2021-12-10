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Baltalı komşulara 7.5 yıl hapis

#Baltalı Komşu#Avcılar#Hapis
Baltalı komşulara 7.5 yıl hapis

İstanbul Avcılar’daki Yeşilkent Mahallesi’nde yaşayan Mevlüt Çakır ile aynı sokakta oturan Cemal Özçelik, Murat Özçelik ve Mesut Özçelik arasında araç parkı nedeniyle daha önceden tartışma çıkmıştı.

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Mevlüt Çakır 18 Ekim 2020 günü otomobilini bir kez daha Özçelik kardeşlerin garajının önüne bıraktı. Cemal Özçelik baltayla, iki kardeşi ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini dövdü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mevlüt Çakır hastanede tedavi oldu. Tutuklanan 3 kardeşe ise 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz verilen Cemal Özçelik “Ben baltayı sopa niyetine kullandım orada. Kesici tarafını kullanmadım. Pişmanım” dedi.

9 YILA İNDİRİM

Mahkeme heyeti Cemal Özcelik, Murat Özçelik ve Mesut Özçelik’e 12’şer yıl hapis cezası verdi. Suçun haksız fiil karşısında işlendiği gerekçesiyle ceza 9 yıla, iyi hal indirimiyle de 7.5 yıla indirildi. Mahkeme ayrıca üç kardeşe Ali Çakır, Asiye Çakır ve Şerif Atakan Çakır’a karşı yaralama suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası verdi.

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#Baltalı Komşu#Avcılar#Hapis

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