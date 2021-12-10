Baltalı komşulara 7.5 yıl hapis

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Mevlüt Çakır 18 Ekim 2020 günü otomobilini bir kez daha Özçelik kardeşlerin garajının önüne bıraktı. Cemal Özçelik baltayla, iki kardeşi ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini dövdü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mevlüt Çakır hastanede tedavi oldu. Tutuklanan 3 kardeşe ise 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz verilen Cemal Özçelik “Ben baltayı sopa niyetine kullandım orada. Kesici tarafını kullanmadım. Pişmanım” dedi.

9 YILA İNDİRİM

Mahkeme heyeti Cemal Özcelik, Murat Özçelik ve Mesut Özçelik’e 12’şer yıl hapis cezası verdi. Suçun haksız fiil karşısında işlendiği gerekçesiyle ceza 9 yıla, iyi hal indirimiyle de 7.5 yıla indirildi. Mahkeme ayrıca üç kardeşe Ali Çakır, Asiye Çakır ve Şerif Atakan Çakır’a karşı yaralama suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası verdi.