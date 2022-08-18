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Balkondan girdiği evde dehşet saçtı: Eşini ve kayınpederini öldürdü

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#Cinayet#İzmir#Karabağlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 10:31

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Recep Uslu (32), boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile kayınpederi Şemsettin Çelik'i (61) tabanca ile vurarak öldürdü, baldızları Gülistan (31) ile Şirvan Çelik'i ise ağır yaraladı. 3 çocuğunu alıp kaçan şüpheli, Buca'da polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu'nun kaldığı eve giden Recep Uslu, iddiaya göre 1'inci kattaki eve balkondan tırmanarak girdi. Recep Uslu, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, eşi Berivan ile onun ailesine peş peşe ateş etti. Kurşunlar Berivan Uslu ile kız kardeşleri Gülistan ve Şirvan Çelik ile babaları Şemsettin Çelik’e isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Berivan Uslu ile babasının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülistan ve Şirvan Çelik kardeşlerin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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BATMAN'DAN İZMİR'DEKİ BABASINA GELMİŞ

Evdeki M.U. (2), F.U. (10) ve A.E.U. (9) isimli 3 çocuğunu da yanına alarak kaçan Recep Uslu, Buca ilçesi Şirinyer semtinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Öte yandan boşanma aşamasındaki çiftin Batman'da yaşadığı, Berivan Uslu'nun 1 ay önce İzmir'deki babasının yanına taşındığı öğrenildi.

Balkondan girdiği evde dehşet saçtı: Eşini ve kayınpederini öldürdü

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#Cinayet#İzmir#Karabağlar

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