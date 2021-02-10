Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İki katlı müstakil evinin arka balkonuna çıkan Ali Rıza E., bahçesindeki ağaçtan limon toplamak isterken dengesini kaybedip, düştü. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ali Rıza E.’nin kalbinin durduğu belirlendi.



AİLESİ KORKUYLA BEKLEDİ



Sağlık görevlileri, ambulansa aldığı Ali Rıza E.’ye kalp masajı yaptı. Yaşlı adamın eşi Belkıs E. ile kızı Nigar E. ise panik ve korkuyla beklemeye başladı. Ali Rıza E.’nin kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Ali Rıza E., daha sonra ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.