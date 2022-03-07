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Balkondan düşen öğretmenden acı haber

#Nevşehir#Cabir Okan#Öğretmen
Balkondan düşen öğretmenden acı haber

Nevşehir’de balkondan düştüğü iddia edilen öğretmen Cabir Okan, yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Güzel Yurt Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan evin balkonundan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede, öğretmen olduğu öğrenilen Cabir Okan’ın (38) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Talihsiz öğretmenin özel bir okulda öğretmenlik yaparken istifa ederek Macaristan’a gittiği, dün Türkiye’ye tekrar geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Nevşehir#Cabir Okan#Öğretmen

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