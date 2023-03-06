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Balkondaki genç kadın, çağırdığı taksicinin üzerine düştü

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#Edirne#Taksi#Keşan
Balkondaki genç kadın, çağırdığı taksicinin üzerine düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 12:40

Edirne’nin Keşan ilçesinde 5’inci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden G.A. (19) adlı kadın, kendisini yakalamak isteyen çağırdığı taksi şoförü B.D.’nin üzerine düştü. Yaralanan G.A. ve B.D., hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 04.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokak Çamlıkent Sitesi’nde meydana geldi. Apartmanın 5’inci katında oturan G.A. adlı kadın, kendisini evden alması için taksici B.D.’yi aradı.

Balkondaki genç kadın, çağırdığı taksicinin üzerine düştü

B.D., apartmanın önüne geldi. Alkollü olduğu öne sürülen G.A., balkona çıkıp, hemen aşağıya ineceğini söyledi. Ancak bu sırada B.D., dengesini kaybetti. B.D., aşağıya doğru hızla düşen G.A.’yı yakalamaya çalıştı. Ancak G.A., B.D.’nin üzerine düştü.

Balkondaki genç kadın, çağırdığı taksicinin üzerine düştü

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TAKSİCİNİN BACAĞI KIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.A. ve B.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Balkondaki genç kadın, çağırdığı taksicinin üzerine düştü

Sol bacağı kırılan taksi şoförü B.D., tedaviye alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama geçirdiği tespit edilen G.A. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Balkondaki genç kadın, çağırdığı taksicinin üzerine düştü

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#Edirne#Taksi#Keşan

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