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Balkondaki dehşete dava

#İzmir#Tekin Yaşmin#Khadijeh Khodajou
Balkondaki dehşete dava

İzmir’de Tekin Yaşmin (28) 18 Eylül 2021’de evlerinde 2 çocuk annesi İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou’ya şiddet uygulamaya başladı. Kendini korumaya çalışan Khodajou ise evin balkonuna kaçtı. Yaşmin balkonda da eşine şiddet uygulamaya devam ederek eline aldığı tabureyi genç kadının kafasına vurdu. Olay yerine giden polis ekipleri Yaşmin’i gözaltına aldı.

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Olayın görgü tanıklarından birisi ifadesinde Yaşmin’in elindeki cisimle eşine defalarca vurduğunu, genç kadının, ‘Kurtarın beni’ diye bağırdığını söyledi. Khodajou ise ifadesinde tartıştıkları sırada eşine boşanmak istediğini söylediğini, eşinin bıçakla yüzünü, bacağını ve kafasını yaraladığını, yardım çığlıklarına komşularının yetiştiğini söyledi.

Balkondaki dehşete dava

‘KAMU DAVASI NİTELİĞİNDE’

Yaşmin hakkında Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Müşteki konumunda olan Khodajou ise şikâyetini geri çekti. Yargılamanın kamu davası niteliğinde süreceğini söyleyen avukat İslam Gezer ile Elif Büşra Berber, “Mağdurun şikâyetini geri çekmesi davanın kapanacağı anlamına gelmez. Yargılama kamu davası niteliğinde devam edecektir” dedi.

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#İzmir#Tekin Yaşmin#Khadijeh Khodajou

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