Balkondaki dehşete dava

Haberin Devamı

Olayın görgü tanıklarından birisi ifadesinde Yaşmin’in elindeki cisimle eşine defalarca vurduğunu, genç kadının, ‘Kurtarın beni’ diye bağırdığını söyledi. Khodajou ise ifadesinde tartıştıkları sırada eşine boşanmak istediğini söylediğini, eşinin bıçakla yüzünü, bacağını ve kafasını yaraladığını, yardım çığlıklarına komşularının yetiştiğini söyledi.

‘KAMU DAVASI NİTELİĞİNDE’

Yaşmin hakkında Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Müşteki konumunda olan Khodajou ise şikâyetini geri çekti. Yargılamanın kamu davası niteliğinde süreceğini söyleyen avukat İslam Gezer ile Elif Büşra Berber, “Mağdurun şikâyetini geri çekmesi davanın kapanacağı anlamına gelmez. Yargılama kamu davası niteliğinde devam edecektir” dedi.