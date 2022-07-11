Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı

#Mersin#Toroslar#Hırsızlık
Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı

Mersin'in Toroslar ilçesinde evinin balkonunda uyuyan kişinin cep telefonu, çantası ve ayakkabıları çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberin Devamı

Çağdaşkent Mahallesi'ndeki evinin balkonunda uyuyan M.Y, uyandığında telefonu, çantası ve ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti. Evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen M.Y, bahçeye giren bir hırsızın, eşyalarını çaldığını gördü. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, şüphelinin, önce iki çift ayakkabıyı daha sona M.Y'nin balkonda uyuduğu kanepenin önündeki masada duran cep telefonunu almasıyla M.Y.'ye ait çantayı karıştırdıktan sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı

Haberin Devamı

Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Toroslar#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh