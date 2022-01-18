‘Balkabağı’ndan icatla bilim dünyasına

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İstanbul Saint Joseph Lisesi öğrecisi Belfu Berkol (15), balkabağının kabuklarından ilaç kapsüllerinin hammaddesi olarak kullanılabilecek biyoplastik üretimiyle hem madalya sahibi oldu hem de bilim dünyasına ilk adımını attı. Temmuz ayında Hürriyet’e çalışmasının detaylarını anlatan lise 9’uncu sınıf öğrencisi Berkol, dünyanın birçok ülke ve bölgesinden 400’den fazla takımın mücadele ettiği IGEM (International Genetically Engineered Machine) yarışmasında gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca IGEM’in hayata geçirdiği WISTEM (Women in STEAM/STEAM Eğitiminde Kadınlar) platformunun en genç ve ilk Türk üyesi oldu.

PATENT İÇİN 18 YAŞIMI BEKLİYORUM

Ödülün kendisini motive ettiğini söyleyen Belfu Berkol şöyle konuştu: “IGEM’in yılda bir kez düzenlediği yarışmaya henüz 11 yaşında fikir olarak ortaya koyduğum balkabağından biyoplastik projemle katıldım ve gümüş madalya almaya hak kazandım. IGEM, dünyanın dört bir yanından öğrencilerin sentetik biyoloji alanında projeleriyle katıldığı bir yarışma. Geçmiş yıllarda IGEM’e katılan ve derece alan kadınların kurmuş olduğu WISTEM ise kadınların bilim ve teknoloji alanında daha aktif yer alması için gönüllü olarak çalışan, seminerler ve eğitimler düzenleyen bir platform. Platformun bir üyesi olarak kadınların bilimdeki görünürlüğünü artırmak istedim. Platformun şu an en genç ve tek Türk üyesi benim. Balkabağından ürettiğim biyoplastiğin de ilaç kapsülü olarak kullanılmasını istiyorum. Patent başvurumu yaptım heyecanla reşit olmayı bekliyorum.”

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PROJE 1 KİLO KABUKLA BAŞLADI

Bir balkabağının yüzde 10’unun kabuktan oluştuğunu ve ortalama 10 kilogram bir balkabağından en az 1 kilogram kabuk çıktığını gören Belfu, kabuğu çöpe atmak yerine nasıl değerlendirilebileceğini düşündü. Belfu, içinde yeterli miktarda lignin barındıran balkabağı kabuğundan önce biyo-plastik hammaddesi sonra da bu hammaddeden ilaç kapsülü üretti. Balkabağı kabuğundan sağlanan hammadde ile aynı miktardaki kimyasal hammaddeden 16.5 kat daha fazla kapsül üretilebiliyor. Bu yöntemle ilaç kapsülleri yaklaşık yüzde 4.5 kat daha ucuza mal oluyor.

IGEM NEDİR?

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Doğal biyoloji bilincini artırmayı ve aynı zamanda gruplar arasında iletişim ve işbirliği geliştirmeyi amaçlayan akademik bir yarışma olan IGEM, 2004 yılında öğrencilerin proje fikirlerini hayata geçirmesini teşvik etmek amacıyla kuruldu. Her yıl dünyanın birçok ülkesinden 300’den fazla proje katılıyor. Yarışma kapsamına 2020 yılından itibaren kadınların biyoloji alanındaki bilimsel çalışmalarının artmasını hedefleyen Women in STEM adlı platform da dahil oldu.