Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri ve türleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zelenski için 400 kişilik suikast timi İşte listedeki diğer isimler...Zelenski için 400 kişilik suikast timi! İşte listedeki diğer isimler...#RUSYA
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı#RUSYA
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıBu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! #Ukrayna
Ruslar Kiev’i düşüremediRuslar Kiev’i düşüremedi#Ukrayna
Fakat aşk olsun sana ZelenskiFakat aşk olsun sana Zelenski#Zelenski
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursaAralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?#Tayvan
Türk futbolcu, Ukraynada sığınakta mahsur kaldı: Dışarı çıkanı vuruyorlarTürk futbolcu, Ukrayna'da sığınakta mahsur kaldı: 'Dışarı çıkanı vuruyorlar'#Abdullah Doğan
Kabine Ukrayna’yı konuşacakKabine Ukrayna’yı konuşacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tüyler diken diken Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...Tüyler diken diken! Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...#Roman Yaremchuk
İşte Rusya’nın oligarklarıİşte Rusya’nın oligarkları#RUSYA
Piyasalar swiftle sarsıldı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Alişan ve Buse Varol sorunları aştı... Haftalar sonra gelen aşk pozuAlişan ve Buse Varol sorunları aştı... Haftalar sonra gelen aşk pozu!#Alişan
Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan yazlık almak için kolları sıvadıAlp Navruz ile Ayça Ayşin Turan yazlık almak için kolları sıvadı#Alp Navruz
S-400 üzerinden küreselcilere selamS-400 üzerinden küreselcilere selam#Rusya
HABERLERGündem Haberleri

Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri ve türleri

#Balistik Füze#Balistik Füze Nedir#Balistik Füze Özellikleri
Balistik füze nedir Balistik füze özellikleri ve türleri

Gündemdeki haberler nedeniyle balistik füze bir kez daha gündeme geldi. Rusya’nın Ukrayna işgalinde kullandığı iddia edilen balistik füzenin türleri ve özellikleri merak konusu oldu. Bu silahlar, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir. R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir. Peki, balistik füze nedir? İşte balistik füze özellikleri ve türleri

Haberin Devamı

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. ] Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Bu silahlar, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir. R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir.

BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ

•Havadan fırlatılan balistik füze
•Taktik balistik füze - yaklaşık 150 ila 300 kilometre (93 ila 186 mi) arasında menzil.
•Tiyatro balistik füzesi - 300 ila 3.500 kilometre (190 ila 2.170 mi) arasında menzil.
•Kısa menzilli balistik füze (KMBF) - 300 ila 1.000 kilometre (190 ila 620 mi) arasında menzil.
•Orta menzilli balistik füze (OMBF) - 1.000 ila 3.500 kilometre (620 ila 2.170 mi) arasında menzil.
•Uzun menzilli balistik füze (OMBF) - 3.500 ila 5.500 kilometre (2.200 ila 3.400 mi) arasında menzil.
•Kıtalararası balistik füze (KABF) - 5.500 kilometreden (3.400 mi) fazla menzil.
•Denizaltından fırlatılan balistik füze - Balistik füze denizaltısı'ndan fırlatıldı.

Haberin Devamı

Kısa menzilli balistik füzeler

Menzili 1000 km veya daha az olan bu füzeler nükleer başlık taşıyabiliyorlar. Balistik füzelerin modern askeri harekatlarda kullanılması ise İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlıyor. Nazi Almanyası’nın 1942’nin sonlarından itibaren geliştirdiği V-2 balistik füzellerin atası sayılıyor.

Orta menzilli balistik füzeler

Kurumlara göre değişmekle birlikte ABD Savunma Bakanlığı'na göre menzili 1000 ile 3000 km arasında olan balistik füzeler orta menzilli balistik füze sınıfına giriyor.

Kıtalararası balistik füzeler

5500 km ve daha fazla menzili olan, nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış bu balistik füzeler ayrıca kimyasal ve biyolojik silah etkileri ile de donatılabilir. Tek bir füze birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balistik Füze#Balistik Füze Nedir#Balistik Füze Özellikleri

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz