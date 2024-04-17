Balıkesir’in ‘atlı’ profesörü

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Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne geçici görevlendirme ile gelen Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, mesaiye başladığı günden bu yana kampus içinde atla geziyor.

Bu nedenle okulda ‘atlı profesör’ olarak tanınan Prof. Gündüz, üniversiteye 8 kilometre mesafedeki Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne de atla gidiyor.

Çevredeki kırsal mahallelere de atıyla ziyaretlerde bulunan Gündüz, yaşlı ve genç demeden isteyenleri de atına bindiriyor.

Prof. Gündüz, öncelikle amacının Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu’nu aktif bir hale getirmek ve gittiği kırsal mahallelerdekilere at sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.