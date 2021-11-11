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Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden Devrim Erdem yakalandı

#Balıkesir#Edremit#Abdulkadir Güngör
Balıkesirdeki çatışmada polisi şehit eden Devrim Erdem yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde dün uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör'ü (30) şehit ettiği iddiasıyla aranan Devrim Erdem (43), yakalanıp gözaltına alındı.

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Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Havran ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille Ebubekir Mahallesi'ne girdi. Şüpheliler, burada otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateşte Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör şehit oldu.

Dün polisin uygulaması sırasında şüphelilerden Osman Eke takside; Eray Aykul ve eşi Meral Aykul ise Havran'dan Edremit'e giden minibüste yakalandı.

Balıkesirdeki çatışmada polisi şehit eden Devrim Erdem yakalandı

18 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen Devrim Erdem de bugün jandarma tarafından bir akaryakıt istasyonunda 38 FY 625 plakalı otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan Erdem, sorgulanmak üzere Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Erdem'in yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yaralama gibi suçlardan 18 ayrı kaydı olduğu belirtildi.

Balıkesir Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği değerlendirilen şüpheli Devrim Erdem'in güvenlik güçleri tarafından saat 12.50'de Edremit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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#Balıkesir#Edremit#Abdulkadir Güngör

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