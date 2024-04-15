Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ propagandasına gözaltı

İsmail Hakkı SEYMEN/SUSURLUK,(Balıkesir),(DHA)-
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 17:39
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Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Susurluk'ta saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.