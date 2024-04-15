Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ propagandasına gözaltı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Susurluk'ta saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.