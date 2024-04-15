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Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ propagandasına gözaltı

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#Balıkesir#Susurluk#Terör
Balıkesirde terör örgütü DEAŞ propagandasına gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 17:39

Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Susurluk'ta saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

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#Balıkesir#Susurluk#Terör

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