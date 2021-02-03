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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de tefeci operasyonu

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Balıkesir'de tefeci operasyonu
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BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Balıkesirde tefeci operasyonu
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Burhaniye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yüksek faiz karşılığında borç vererek tefecilik yapan çeteyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibi alınan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda şüpheliler M.A.M., E.M., A.Ö., A.A., Z.M., C.M. ve B.Ö. gözaltına alındı. 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ile 43 mermi ve 2 çek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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