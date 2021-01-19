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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de tefeci operasyonu

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Balıkesir'de tefeci operasyonu
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Balıkesir’de yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Kent merkezinde yüksek faizle borç para veren şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi sonucu tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüpheliler hakkında verilen gözaltı kararı üzerine KOM Şube Müdürlüğü'nden 34 personel 12 ekip halinde operasyon düzenledi. 

8 adrese saat 07.00'de eş zamanlı baskın yapan ekipler, E.Ş., G.E., M.D., E.K., V.A. ve Ş.A. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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