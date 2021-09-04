Balıkesir'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Burhaniye ilçesi kırsal Yunuslar Mahallesi yakınında, ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını görenler durumu ekiplere bildirdi. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 10 arazöz ve 1 dozer ile müdahale edildi. Bölgeye takviye ekipler de sevk edilirken, alevlere müdahale sürüyor.

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