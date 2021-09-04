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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 20:39 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Yunuslar Mahallesi yakınında bulunan ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burhaniye ilçesi kırsal Yunuslar Mahallesi yakınında, ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını görenler durumu ekiplere bildirdi. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 10 arazöz ve 1 dozer ile müdahale edildi. Bölgeye takviye ekipler de sevk edilirken, alevlere müdahale sürüyor. 

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