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Balıkesir'de mesire alanlarında da ateşli piknik yasaklandı

#Balıkesir#Orman#Mesire
Balıkesirde mesire alanlarında da ateşli piknik yasaklandı

Balıkesir Valiliği tarafından haziran ayında alınan ormanlara giriş yasağının kapsamı genişletildi. İlk kararda izin verilen mesire yerlerinde kontrollü ateş yakma izni de yeni kararla kaldırıldı. 30 Ağustos'a kadar tüm ormanlara giriş yasaklandı. Vali Hasan Şıldak, "Balıkesirli hemşehrilerimizden ormanlarımızı korumak için verdiğimiz mücadeleye destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

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Balıkesir'de yangınları önlemek için Valilikçe alınan, ormanlara giriş ve ateş yakma izniyle ilgili yeni kararlar alındı. 27 Haziran'da alınan ormanlara giriş yasağının kapsamı genişletildi. Valililkçe, Balıkesir genelinde bulunan bütün ormanlara girişler ağustos ayı sonuna kadar yasaklandı. Mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına ise ancak kontrollü olarak girilebilecek ve bu alanlarda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecek. Kolluk kuvvetleri tarafından denetimler gerçekleştirilecek.

Balıkesir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgilere göre önümüzdeki günlerde yükselmesi beklenen hava sıcaklıklarının ve etkili olan rüzgarın orman yangını riskini arttırmasına karşı Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararla yeşil vatanın koruma altına alındığı bildirildi.

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Balıkesirde mesire alanlarında da ateşli piknik yasaklandı

'18 TEMMUZ'DAN 30 AĞUSTOS'A KADAR ORMANLARA GİRİŞİ YASAKLADIK'

Balıkesir Vali Hasan Şıldak, "İlimiz geniş ormanlık alanlara sahip bir coğrafyada bulunuyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması söz konusu, buna rüzgar da şiddetli bir şekilde eşlik ediyor ve bu faktörler yangın riskini arttıracak. Bizler de orman varlığımızı korumak amacıyla 18 Temmuz'dan itibaren ağustos ayının sonuna kadar bütün ormanlara girişleri yasakladık. Ayrıca, vatandaşlarımız mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına ancak kontrollü olarak girilebilecek ve bu alanlarda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecek. Balıkesirli hemşehrilerimizden ormanlarımızı korumak için verdiğimiz mücadeleye destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

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#Balıkesir#Orman#Mesire

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