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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de Mehmetler Mahallesi karantinaya alındı

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Balıkesir'de Mehmetler Mahallesi karantinaya alındı
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BALIKESİR'in Kepsut ilçesine bağlı Mehmetler Mahallesi, Covid-19 vakaları ile temaslı kişi sayısının artması nedeniyle karantinaya alındı.

Kepsut ilçesinin kırsal Mehmetler Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Kepsut İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kurdukları barikat ile mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada; “Kepsut İlçemize bağlı Mehmetler Mahallesi’nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 06.01.2021 Çarşamba günü saat 14.00'ten itibaren karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

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