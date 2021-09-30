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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

#Balıkesir#Kaza#Trafik

BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde, TIR'ın otomobile ve refüje çarptığı kazada sürücüler Emre A. (31) ve Halil K. (24) yaralandı. Kaza nedeniyle Bursa- Balıkesir yolu, 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Balıkesir yolunda meydana geldi. Emre A. yönetimindeki 16 VK 665 plakalı TIR, tali yoldan kara yoluna hatalı çıkış yaptığı öne sürülen Halil K.’nin kullandığı 10 SK 711 plakalı otomobile çarptı. Refüje de çarpan TIR yan yatarken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada sürücüler Halil. K. ve Emre A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öte yandan Bursa- Balıkesir yolunun Balıkesir’e gidiş yönü, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. 

Araçların kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Balıkesirde feci kaza Otomobil hurdaya döndü

KAZA KAMERADA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2 kişinin yaralandığı, TIR'ın otomobile çarptığı kaza, mobese kameralarına yansıdı.

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#Balıkesir#Kaza#Trafik