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DHA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 05:04 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir’in Manyas ilçesinin kırsal Kalebayır Mahallesi, vaka ve temaslı sayısındaki artış nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Manyas ilçesine bağlı kırsal Kalebayır Mahallesi’nde önceki gün 8 ailenin karantinaya alınmasının ardından çok sayıda temaslı kişi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle 14 gün karantina altına alındı.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, kırsal Kalebayır Mahallesi’nin giriş ve çıkışlarının jandarma ekiplerince kapatılarak önlem alındığını açıkladı.

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