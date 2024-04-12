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Balıkesir'de belediyenin aracını çalarak İzmir'e gitmişlerdi! Çocuklardan biri ailesine, diğeri Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi

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#Balıkesir#Sındırgı#İzmir
Balıkesirde belediyenin aracını çalarak İzmire gitmişlerdi Çocuklardan biri ailesine, diğeri Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 15:11

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden belediyeye ait kamyoneti çalarak 180 kilometre yol yaparak İzmir'e gelen 2 çocuktan H.C.S. (13) polisteki işlemlerinin ardından ailesine, Ö.S.D. (16) ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. Çalıntı kamyonetin ise Sındırgı Belediyesi'ne teslim edileceği bildirildi.

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesi belediyesine ait olduğu belirtilen resmi plakalı kamyoneti çaldığı öne sürülen Ö.S.D. ve H.C.S., yaklaşık 180 kilometre yol yaptıktan sonra 10 Nisan Çarşamba günü İzmir'e geldi.

Çalıntı kamyonetin İzmir'de olduğu bilgisini alan polis, aracı bulmak için takip çalışması başlattı. Şehir kameralarında yapılan inceleme sonrası, 2 çocuğun çaldığı kamyonet, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Gözaltına alınan 2 çocuk, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından H.C.S., ailesine teslim edildi. Aracı kullandığı öğrenilen Ö.S.D. ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. Çalıntı aracın ise belediyeye teslim edileceği belirtildi.

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#Balıkesir#Sındırgı#İzmir

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