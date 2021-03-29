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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Balıkesir’de araması olan 100 kişi gözaltına alındı

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Balıkesir’de araması olan 100 kişi gözaltına alındı

BALIKESİR polisi tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan asayiş kontrollerinde, araması olan 100 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda aranması bulunan 100 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uygulamada yapılan aramalarda, 16 ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 258 adet mermi, 15 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 150 fişek, 4 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 46 mermi ele geçirildi.

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