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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 18:27 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de 7 uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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Balıkesir'de 7 uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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Balıkesir'de kent merkezi ile Ayvalık, Edremit ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3, Edremit'te 2, Ayvalık ve Bandırma'da da birer operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 11,79 gram esrar, 95 sentetik hap, 7,97 gram metamfetamin ve 1,04 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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