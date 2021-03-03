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Fatih Emrah ERDOĞAN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Balıkesir’de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

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Balıkesir’de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Güneş Adası’nda mahsur kalan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’de 33 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası üzerinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, adada mahsur kalan 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

 

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