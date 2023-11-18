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Balıkesir'de 31 suçtan hapis cezası vardı! Yakalandı

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#Balıkesir#Altıeylül #Hapis Cezası
Balıkesirde 31 suçtan hapis cezası vardı Yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 09:27

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde hakkında 31 suçtan dolayı 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T. A. bir evde polis ekipleri tarafından yakalandı. T. A. hakkında adliyede yapılan işlem sonucu cezaevine sevk edildi.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Evden Hırsızlık, İşyerinden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Mala Zarar Verme, Tehdit Hakaret gibi suçlardan toplam 31 adet suç kaydı olan ve kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan birleştirilmiş olarak hakkında, 14 Yıl 8 Ay hapis cezası bulunan T. A. isimli aranan şahıs Altıeylül ilçesi, Kasaplar mahallesinde başkasına ait ikamette saklandığı öğrenildi.

Şüpheli kimlik tespiti yapılarak, yakalandı. Şahıs, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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#Balıkesir#Altıeylül #Hapis Cezası

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