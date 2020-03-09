Balıkesir Üniversitesi 25 sürekli işçi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 25 işçi alımı yapılacak. Başvuruların tamamı kura çekimi için İŞKUR tarafından Balıkesir Üniversitesine bildirilecek. Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar süresi içinde istenen belgeleri üniversiteye teslim edecek. İşte, Balıkesir Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları ve başvuru işlemleriyle ilgili detaylar.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçları anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma" suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulik aylığı almıyor olmak.

3)Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

4)Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarında görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir.

5)Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.

6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7)2527 sayı|ı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri i saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (l), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

İLANLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN