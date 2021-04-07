Balıkesir Posta Kodu kaçtır? Balıkesir ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodu elektronik ile konum bildirme en önemli araçlardan biridir. Özellikle online alışverişin yoğunlaştığı bu dönemde işlevi daha da çok artmıştır.

Balıkesir Posta Kodu Kaçtır?

Türkiye' de yer alan illerde birisi de Balıkesir'dir. Balıkesir ili Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir ildir. Aynı zamanda denizinin olmasından ötürü yazın insanların da fazlaca tercih ettiği bir şehirdir. Balıkesir ilinin posta kodu 10000'dir.

Balıkesir İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Balıkesir ili Marmara Bölgesinde yer almaktadır. Balıkesir ilinin posta kodu 10000'dir. Balıkesir ili yazın insanlar tarafından çok sık tatil yeri olarak tercih edilmektedir. Özellikle Ayvalık, Edremit ve Erdek ilçeleri en sık tercih edilenleridir. Yazlık bölgesi olarak da bilinmektedirler. Her ilçesinin de kendisine has bir posta kodu bulunmaktadır. Bu ilçelerin posta kodları ise şu şekildedir:

Altıeylül: 10100

Ayvalık: 10405

Balya: 10840

Bandırma: 10245

Bigadiç: 10440

Burhaniye: 10700

Dursunbey: 10800

Edremit: 10390

Erdek: 10500

Gömeç: 10715

Gönen: 10900

Havran: 10565

İvrindi: 10785

Karesi: 10085

Kepsut: 10660

Manyas: 10480

Marmara: 10940

Savaştepe: 10580

Sındırgı: 10330

Susurluk: 10610 ilçeleri ve bu ilçelerin posta kodları bu şekildedir.

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