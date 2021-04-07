Balıkesir Posta Kodu kaçtır? Balıkesir ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Her ülkenin, her ilin, her ilçenin ve her mahallenin kendisine has bir posta kodu bulunmaktadır. Türkiye'nin de kendine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Türkiye'nin posta kodu 34000'dır. Balıkesir posta kodu kaçtır? Balıkesir ili ve ilçelerinin posta kodları nedir? Soruların cevaplarını sizler için derledik.
Posta kodu elektronik ile konum bildirme en önemli araçlardan biridir. Özellikle online alışverişin yoğunlaştığı bu dönemde işlevi daha da çok artmıştır.
Balıkesir Posta Kodu Kaçtır?
Türkiye' de yer alan illerde birisi de Balıkesir'dir. Balıkesir ili Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir ildir. Aynı zamanda denizinin olmasından ötürü yazın insanların da fazlaca tercih ettiği bir şehirdir. Balıkesir ilinin posta kodu 10000'dir.
Balıkesir İli ve İlçelerinin Posta Kodları
Balıkesir ili Marmara Bölgesinde yer almaktadır. Balıkesir ilinin posta kodu 10000'dir. Balıkesir ili yazın insanlar tarafından çok sık tatil yeri olarak tercih edilmektedir. Özellikle Ayvalık, Edremit ve Erdek ilçeleri en sık tercih edilenleridir. Yazlık bölgesi olarak da bilinmektedirler. Her ilçesinin de kendisine has bir posta kodu bulunmaktadır. Bu ilçelerin posta kodları ise şu şekildedir:
Altıeylül: 10100
Ayvalık: 10405
Balya: 10840
Bandırma: 10245
Bigadiç: 10440
Burhaniye: 10700
Dursunbey: 10800
Edremit: 10390
Erdek: 10500
Gömeç: 10715
Gönen: 10900
Havran: 10565
İvrindi: 10785
Karesi: 10085
Kepsut: 10660
Manyas: 10480
Marmara: 10940
Savaştepe: 10580
Sındırgı: 10330
Susurluk: 10610 ilçeleri ve bu ilçelerin posta kodları bu şekildedir.
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