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Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

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#FETÖ#Balıkesir#Operasyon
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 13:43

Balıkesir merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ifadeler, ankesör-kontörlü telefon kayıtları ve örgütle irtibatlı olduklarına dair çeşitli beyanları bulunduğu iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balıkesir merkezli Ankara ve Çankırı illerinde önceden belirlenen 11 adrese operasyon düzenledi.

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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#FETÖ#Balıkesir#Operasyon

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