Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonunda 107 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Dolandırıcılık Operasyonu#Gözaltı
Balıkesir merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonunda 107 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 19:49

Balıkesir merkezli 21 ilde düzenlenen uluslararası dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 107'ye yükselirken, şüphelilerin telefonla aradıkları kişileri piyango çıktığı yalanıyla kandırdıkları ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayı genişleten Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce bu operasyon için oluşturulan özel ekiplerin çalışmaları sonucu haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalananların sayısı 107'ye yükseldi.

Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan ancak bu ülkelerin vatandaşı olmayan 480 kişiyi 774 bin 549 avro ve 38 bin 160 dolar dolandırdığı iddia edilen suç şebekesiyle ilgili detaylara ulaşıldı.

Şüpheliler arasında iyi derecede Almanca bilenler ve Almanya'da doğup büyümüş olanların bulunduğu öğrenildi.

Kendilerini avukat, polis, sigortacı veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çalışanı olarak tanıtan zanlıların, "Piyango size çıktı fakat vergilerini öderseniz ikramiyeyi alabilirsiniz" diyerek mağdurları kandırıp İBAN numaralarına para yatırmalarını istediği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin elde ettikleri paralarla araç kiraladıkları ve kumar oynadıkları belirlendi.

Haberin Devamı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin Balıkesir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 118 zanlı hakkında yakalama kararı verilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Dolandırıcılık Operasyonu#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları