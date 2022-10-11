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Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

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#Balıkesir#FETÖ#Askeri Mahrem Yapılanması
Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖnün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 12:24

Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer aldıkları saptanan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla Balıkesir merkezli Ankara, Denizli, Antalya, Osmaniye, Isparta, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Siirt ve Şırnak'ta önceden belirlenen 22 adrese saat 07.00 sıralarında operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 8 muvazzaf astsubay ve 1 ihraç pilot binbaşı dahil 11 kişi gözaltına alındı. 

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#Balıkesir#FETÖ#Askeri Mahrem Yapılanması

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