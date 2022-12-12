Balıkçının elinde dinamit patladı

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Yasak olduğu halde dinamit kullanarak balık avlamak istediler. Bu sırada dinamitin elinde patlaması sonucu Koz ve teknede bulunan Özer Güler ile Kadir Korkmaz yaralandı. Çevredeki balıkçılar tarafından limana çıkartılan yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ eli bileğinden kopan ve hayati tehlikesi bulunan Erdal Koz ile yüzü ve gözlerinde yaralar bulunan Özer Güler ile Kadir Korkmaz, ilk müdahalelerinin ardından Edirnede bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.