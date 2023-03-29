Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Balıkçılar da şaşkına döndü! Silivri açıklarında 2 dev Fener Balığı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Silivri#Fener Balığı#Beylikdüzü
Balıkçılar da şaşkına döndü Silivri açıklarında 2 dev Fener Balığı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 09:54

Silivri açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına 60 ve 50 kilo ağırlıklarında 2 dev Fener Balığı takıldı. Dev Fener Balıkları, Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi.

Haberin Devamı

Önceki gün Silivri açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına kiloları 50 ve 60 gelen 2 adet dev Fener Balığı takıldı. Ortalama olarak yetişkin bir Fener Balığı’nın ağırlığı en fazla 32 olarak bilinirken yakalanan balıklar balıkçıları da şaşırttı. Dev Fener Balıkları Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi. 3 gün boyunca sergilenecek olan balıkların Balıkçı Kenan’da eti satıldıktan sonra iskeletinin ise mumyalanarak müzede sergileneceği öğrenildi.

“SİLİVRİ AÇIKLARINDA İSTAVRİT SÜRÜSÜ İÇİNDEN YAKALANDI”

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, “ Canavara benziyor ama değil. Sevimsiz görüntüsü var ama çokta sevimli. Silivri açıklarında İstavrit sürüsü içinden yakalandı. Beylikdüzü Balıkçı Kenan’da 3 gün sergilendikten sonra satışa sunulacaktır. Etini müşterilere satacağız iskeletini omurgasını da Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne armağan edeceğiz. Her zaman gözüküyor ama bu kadar büyük gözükmüyordu. İkisi bir arada denk geldi çok güzel oldu” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silivri#Fener Balığı#Beylikdüzü

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür