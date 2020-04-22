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Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Balıkçı barınağı, yangında kullanılmaz hale geldi

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Balıkçı barınağı, yangında kullanılmaz hale geldi
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ORDU’un Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı kenarında bulunan balıkçı barınağı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Melet Irmağı kenarında bulunan balıkçı barınağında gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak barınak kullanılmaz hale geldi. Yangında barınakta asılı olan Türk bayrağı ise zarar görmedi.

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