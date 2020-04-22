Balıkçı barınağı, yangında kullanılmaz hale geldi

Melet Irmağı kenarında bulunan balıkçı barınağında gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak barınak kullanılmaz hale geldi. Yangında barınakta asılı olan Türk bayrağı ise zarar görmedi.