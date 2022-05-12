Balık tutmak için göle açılmıştı... Teknede şüpheli ölüm

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Olay, Samsun'un Terme İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saat 10.00 sıralarında evinden ayrılarak teknesiyle balık tutmak için göle açılan Mükerrem Furtul’dan bir daha haber alınamadı. Eşiyle birlikte yaşayan Furtul’u aramak için tekneyle göle açılan mahalle sakinleri, Furtul’u teknesinin içinde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tekne kıyıya yanaştırıldıktan sonra jandarma ekipleri incelemelerini tamamladı. Ölümü şüpheli bulunan Mükerrem Furtul’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.