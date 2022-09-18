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Balık tutmak için Fırat Nehri'ne giren lise müdüründen acı haber

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#Şanlıurfa#Siverek#Mehmet Altıntas
Balık tutmak için Fırat Nehrine giren lise müdüründen acı haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 12:35

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zıpkınla balık tutmak için girdiği Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan lise müdürü Mehmet Altıntas (47) boğuldu.

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Siverek'teki Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi’nde müdür olan 4 çocuk babası Mehmet Altıntas, dün akşam saatlerinde balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte Deveboynu Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'ne girdi. Zıpkınla balık avlayan Altıntas, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarından sonuç alamayan arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Balık tutmak için Fırat Nehrine giren lise müdüründen acı haber

Gece sonuçsuz kalan arama çalışmaları, bu sabah erken saatlerde yeniden başladı. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonunda 6 metre derinlikte Altıntas'ın cansız bedeni bulundu. Tekneyle kıyıya getirilen Altıntas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

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#Şanlıurfa#Siverek#Mehmet Altıntas

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