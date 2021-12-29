Balede Covid alarmı

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İlgezdi, “İlk vakalar 14 Aralık’ta provalar sırasında ortaya çıkmış. Temsiller iptal edilmemiş. İlk vakadan sonra koro çalışmalarına ara verilseydi, yaygın test uygulansaydı bu skandal yaşanmayacaktı. 17-18 Aralık’ta yapılması gereken temsilde ısrar edildiği için 21 sanatçımız sağlığından oldu. O gün temsili izlemeye gelen sanatseverlerin sağlık durumlarını ise bilmiyoruz” dedi.

BİR ÇOCUKTAN KAYNAKLI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yetkilileri ise, İlgezdi’nin iddiası ile ilgili soru üzerine şu bilgilendirmeyi yaptı: “Salgınla ilgili olarak 6 müdürlüğün de istedikleri anda temsili iptal etme serbestiyesi, yetkileri var. Risk gördükleri anda temsil iptal edebiliyorlar. İstanbul‘da bir çocuktan kaynaklanmış. Zorla çıktılar, dayatıldı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bakılsa iki ayda onlarca temsil iptal edildi. Kimsenin zorla çıktığı yok. Sabahleyin test yapılıyor hiçbir şey yok çocukta. Akşam temsile çıkıyor, ertesi sabah test ediliyor. Asemptomik sonuç çıkıyor.”