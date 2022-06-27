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Balayı dönüşü kahreden kaza

#Istanbul#Balayı#Trafik Kazası
Balayı dönüşü kahreden kaza

İstanbul’da balayı yaptıktan sonra Samsun’a yola çıkan Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi, Kastamonu’da yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yeni evli çift hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

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İstanbul’dan Samsun yönüne giden Hüseyin Etçi yönetimindeki 06 DE 9797 plakalı otomobil, dün 03.00 sıralarında, Kastamonu Tosya’da yağan yağmurun da etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, karşı şeride geçerek İstanbul yönüne giden 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile yanındaki yeni evlendiği eşi Miray Sane Etçi hayatını kaybederken, yolcu otobüsünün sürücüsü ile 15 yolcu yaralandı. Etçi çiftin, 18 Haziran’da evlendiği, balayından dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

KALDIRIMDA CAN PAZARI

Denizli’de de bir kavşakta, önceki gün, Hüseyin Kapucu (59) yönetimindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen Ender Başkafa’nın (47) kullandığı 20 ABH 46 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmayla savrulan 2 araç, yolun karşısına geçmeyi bekleyen yayalara çarptı. Arabadaki 5 kişi ile kaldırımdaki Ömer Faruk Bakan (46) ve Kumral Özkaya (34) yaralanırken bebek arabasındaki Amine Azra Bakan (1) hayatını kaybetti. Vücudunda kırıklar oluşan 8 aylık hamile Kumral Özkaya’nın ameliyat olması gerektiği için bebeğinin sezaryenle alınacağı öğrenildi. 1.57 promil alkollü olduğu belirlenen Ender Başkafa, tutuklandı.

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#Istanbul#Balayı#Trafik Kazası

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