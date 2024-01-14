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Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası hayatını kaybetti

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#Mehmet Kılıç#Gökhan Kılıç#Fırat Kalkanı
Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 16:06

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye’nin Elbab kentinde 7 yıl önce şehit olan oğlunun şehadet haberi verilirken bakışıyla akıllarda kalıp yürekleri dağlayan baba hayatını kaybetti

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Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu.

Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası hayatını kaybetti

Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti.

Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası hayatını kaybetti

Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç’ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı.

Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası hayatını kaybetti

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Her gören yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi oğlunun üzüntüsüne yeni şehit haberleri de eklenince dün akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit babası Kılıç’ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü. Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası hayatını kaybetti

Gözden KaçmasınBakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası hayatını kaybettiBakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası hayatını kaybettiHaberi görüntüle
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#Mehmet Kılıç#Gökhan Kılıç#Fırat Kalkanı

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