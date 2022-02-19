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Bakırköy'deki çatışma: Sarallar'ın 3 üyesi tutuklandı

#Bakırköy#Çatışma#Sarallar
Bakırköydeki çatışma: Saralların 3 üyesi tutuklandı

Bakırköy'de çıkan silahlı çatışmayla ilgili adliyeye sevk edilen “Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesinden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şenlikköy Mahallesi'nde 13 Şubat Pazar günü bir oto galeri önünde çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Çatışmanın "Sarallar" olarak bilinen suç örgütü üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında adresleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 9 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan “Sarallar" adlı suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 5 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanarak, 1 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

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#Bakırköy#Çatışma#Sarallar

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