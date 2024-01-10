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Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç hasar gördü, 1 kişi yaralandı

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#İstanbul#Bakırköy#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 10:31

Bakırköy'de, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralanan taksi şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazaya karışan cip sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaza, Rauf Orbay Caddesi yan yolda saat 08.30 sıralarında, Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. 34 HNR 71 plakalı cip sürücüsü Gökhan K., yan yalda seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kayberek park halindeki taksiye çarptı.

Bakırköyde zincirleme kaza: 5 araç hasar gördü, 1 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisi ile taksi, seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Cip, savrularak park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi.

Bakırköyde zincirleme kaza: 5 araç hasar gördü, 1 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan taksi şoförü Zafer K.'ya ilk müdahale, olay yerinden yapıldıktan sonra şoför, ambulansla hastaneye götürüldü.

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Bakırköyde zincirleme kaza: 5 araç hasar gördü, 1 kişi yaralandı

Cip sürücüsü Gökhan K. ise polis merkezine götürüldü. 5 araçta hasar oluştu.

Bakırköyde zincirleme kaza: 5 araç hasar gördü, 1 kişi yaralandı

 

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#İstanbul#Bakırköy#Kaza

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